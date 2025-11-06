Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Sprawdź prognozy cen EVAA Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość EVAA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę EVAA Protocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $2.981 $2.981 $2.981 -6.49% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny EVAA Protocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy EVAA Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 2.981. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy EVAA Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3.1300. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVAA na 2027 rok wyniesie $ 3.2865 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVAA na 2028 rok wyniesie $ 3.4508 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVAA w 2029 roku wyniesie $ 3.6234 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVAA w 2030 roku wyniesie $ 3.8045 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena EVAA Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 6.1972. Prognoza ceny EVAA Protocol (EVAA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena EVAA Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 10.0947. Rok Cena Wzrost 2025 $ 2.981 0.00%

Bieżące statystyki cen EVAA Protocol Aktualna cena $ 2.981$ 2.981 $ 2.981 Zmiana ceny (24H) -6.49% Kapitalizacja rynkowa $ 19.73M$ 19.73M $ 19.73M Podaż w obiegu 6.62M 6.62M 6.62M Wolumen (24H) $ 805.32K$ 805.32K $ 805.32K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EVAA to $ 2.981. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.49%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 805.32K. Ponadto EVAA ma podaż w obiegu wynoszącą 6.62M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 19.73M. Zobacz na żywo cenę EVAA

Historyczna cena EVAA Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami EVAA Protocol, cena EVAA Protocol wynosi 2.981USD. Podaż w obiegu EVAA Protocol (EVAA) wynosi 0.00 EVAA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $19.73M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.03% $ -0.124000 $ 3.382 $ 2.804

7 D -0.73% $ -8.406 $ 11.561 $ 2.787

30 Dni -0.28% $ -1.1680 $ 13.706 $ 0.7 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin EVAA Protocol zanotował zmianę ceny o $-0.124000 , co stanowi -0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs EVAA Protocol osiągnął maksimum na poziomie $11.561 i minimum na poziomie $2.787 . Zanotowano zmianę ceny o -0.73% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EVAA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana EVAA Protocol o -0.28% , co odpowiada około $-1.1680 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EVAA. Sprawdź pełną historię cen EVAA Protocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen EVAA

Jak działa moduł przewidywania ceny EVAA Protocol (EVAA)? Moduł predykcji ceny EVAA Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EVAA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania EVAA Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EVAA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę EVAA Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EVAA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EVAA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał EVAA Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny EVAA jest ważna?

Prognozy cen EVAA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):