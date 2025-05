EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

NazwaEUL

PozycjaNo.256

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.87%

Podaż w obiegu18,385,045.06742466

Maksymalna podaż27,182,818.28459045

Całkowita podaż27,182,818.28459045

Wskaźnik obrotu0.6763%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum12.968652139091759,2022-09-11

Najniższa cena1.4404454386373047,2023-06-15

Publiczny blockchainETH

