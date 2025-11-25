Tokenomika Etherex (ETHEREX)

Odkryj kluczowe informacje o Etherex (ETHEREX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:15:53 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Etherex (ETHEREX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Etherex (ETHEREX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 350.00M
$ 350.00M$ 350.00M
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 20.94M
$ 20.94M$ 20.94M
Historyczne maksimum:
$ 0.8715
$ 0.8715$ 0.8715
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.05984
$ 0.05984$ 0.05984

Informacje o Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.etherex.finance/trade
Biała księga:
https://docs.etherex.finance/
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0xEfD81eeC32B9A8222D1842ec3d99c7532C31e348

Tokenomika Etherex (ETHEREX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Etherex (ETHEREX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ETHEREX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHEREX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszETHEREX tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHEREXna żywo!

Jak kupić ETHEREX

Chcesz dodać Etherex (ETHEREX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ETHEREX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Etherex (ETHEREX)

Analiza historii ceny ETHEREX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ETHEREX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHEREX? Nasza strona z prognozami cen ETHEREX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

