Aktualna cena Etherex to 0.1084 USD. Śledź aktualizacje cen ETHEREX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ETHEREX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Etherex(ETHEREX)

Aktualna cena 1 ETHEREX do USD:

+1.78%1D
USD
Etherex (ETHEREX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Etherex (ETHEREX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

--
----

--
----

-0.10%

+1.78%

-33.26%

-33.26%

Aktualna cena Etherex (ETHEREX) wynosi $ 0.1084. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ETHEREX wahał się między $ 0.0974 a $ 0.1154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ETHEREX w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ETHEREX zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +1.78% w ciągu 24 godzin i o -33.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etherex (ETHEREX)

LINEA

Obecna kapitalizacja rynkowa Etherex wynosi --, przy $ 56.26K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ETHEREX w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 350000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.94M.

Historia ceny Etherex (ETHEREX) – USD

Śledź zmiany ceny Etherex dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001898+1.78%
30 Dni$ -0.277-71.88%
60 dni$ -0.4374-80.14%
90 dni$ -0.2794-72.05%
Dzisiejsza zmiana ceny Etherex

DziśETHEREX odnotował zmianę $ +0.001898 (+1.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Etherex

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.277 (-71.88%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Etherex

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ETHEREX o $ -0.4374(-80.14%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Etherex

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.2794 (-72.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Etherex (ETHEREX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Etherex.

Co to jest Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Etherex. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ETHEREX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Etherex na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Etherex będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Etherex (w USD)

Jaka będzie wartość Etherex (ETHEREX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Etherex (ETHEREX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Etherex.

Sprawdź teraz prognozę ceny Etherex!

Tokenomika Etherex (ETHEREX)

Zrozumienie tokenomiki Etherex (ETHEREX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ETHEREXjuż teraz!

Jak kupić Etherex (ETHEREX)

Szukasz jak kupić Etherex? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Etherex na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ETHEREX na lokalne waluty

Zasoby Etherex

Aby lepiej zrozumieć Etherex, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Etherex
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Etherex

Jaka jest dziś wartość Etherex (ETHEREX)?
Aktualna cena ETHEREX w USD wynosi 0.1084USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ETHEREX do USD?
Aktualna cena ETHEREX w USD wynosi $ 0.1084. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Etherex?
Kapitalizacja rynkowa dla ETHEREX wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ETHEREX w obiegu?
W obiegu ETHEREX znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ETHEREX?
ETHEREX osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ETHEREX?
ETHEREX zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ETHEREX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ETHEREX wynosi $ 56.26K USD.
Czy w tym roku ETHEREX pójdzie wyżej?
ETHEREX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ETHEREX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Etherex (ETHEREX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

