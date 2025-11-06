Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Etherex na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ETHEREX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Etherex na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Etherex może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1073. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Etherex może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.112665. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ETHEREX na 2027 rok wyniesie $ 0.118298 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ETHEREX na 2028 rok wyniesie $ 0.124213 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ETHEREX w 2029 roku wyniesie $ 0.130423 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ETHEREX w 2030 roku wyniesie $ 0.136945 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Etherex może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.223068. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Etherex może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.363355. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1073 0.00%

2026 $ 0.112665 5.00%

2027 $ 0.118298 10.25%

2028 $ 0.124213 15.76%

2029 $ 0.130423 21.55%

2030 $ 0.136945 27.63%

2031 $ 0.143792 34.01%

2032 $ 0.150981 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.158530 47.75%

2034 $ 0.166457 55.13%

2035 $ 0.174780 62.89%

2036 $ 0.183519 71.03%

2037 $ 0.192695 79.59%

2038 $ 0.202330 88.56%

2039 $ 0.212446 97.99%

2040 $ 0.223068 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Etherex na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1073 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.107314 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.107402 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.107740 0.41% Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na dziś Przewidywana cena dla ETHEREX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1073 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Etherex (ETHEREX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ETHEREX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.107314 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Etherex (ETHEREX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ETHEREX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.107402 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Etherex (ETHEREX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ETHEREX wynosi $0.107740 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Etherex Aktualna cena $ 0.1073 Zmiana ceny (24H) +0.65% Kapitalizacja rynkowa ---- Podaż w obiegu ---- Wolumen (24H) $ 54.40K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ETHEREX to $ 0.1073. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 54.40K. Ponadto ETHEREX ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Historyczna cena Etherex Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Etherex, cena Etherex wynosi 0.1075USD. Podaż w obiegu Etherex (ETHEREX) wynosi 0.00 ETHEREX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.002500 $ 0.1154 $ 0.0974

Historyczna cena Etherex Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Etherex, cena Etherex wynosi 0.1075USD. Podaż w obiegu Etherex (ETHEREX) wynosi 0.00 ETHEREX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.002500 $ 0.1154 $ 0.0974

7 D -0.34% $ -0.055799 $ 0.1644 $ 0.0974

30 Dni -0.71% $ -0.274499 $ 0.3825 $ 0.0974 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Etherex zanotował zmianę ceny o $0.002500 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Etherex osiągnął maksimum na poziomie $0.1644 i minimum na poziomie $0.0974 . Zanotowano zmianę ceny o -0.34% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ETHEREX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Etherex o -0.71% , co odpowiada około $-0.274499 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ETHEREX. Sprawdź pełną historię cen Etherex, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ETHEREX

Jak działa moduł przewidywania ceny Etherex (ETHEREX)? Moduł predykcji ceny Etherex to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ETHEREX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Etherex na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ETHEREX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Etherex. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ETHEREX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ETHEREX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Etherex.

Dlaczego prognoaza ceny ETHEREX jest ważna?

Prognozy cen ETHEREX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

