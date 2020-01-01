Tokenomika ESCG (ESCG) Odkryj kluczowe informacje o ESCG (ESCG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ESCG (ESCG) ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.escc.io/ Biała księga: https://escg.gitbook.io/escg Block Explorer: https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3 Kup ESCG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ESCG (ESCG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ESCG (ESCG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 280.01M $ 280.01M $ 280.01M Historyczne maksimum: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.093336 $ 0.093336 $ 0.093336 Dowiedz się więcej o cenie ESCG (ESCG)

Tokenomika ESCG (ESCG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ESCG (ESCG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESCG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESCG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESCG tokenomikę, poznaj cenę tokena ESCGna żywo!

Jak kupić ESCG Chcesz dodać ESCG (ESCG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ESCG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ESCG na MEXC już teraz!

Historia ceny ESCG (ESCG) Analiza historii ceny ESCG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ESCG już teraz!

Prognoza ceny ESCG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ESCG? Nasza strona z prognozami cen ESCG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ESCG już teraz!

