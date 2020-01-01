Tokenomika E Money Network (EMYC) Odkryj kluczowe informacje o E Money Network (EMYC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o E Money Network (EMYC) Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Oficjalna strona internetowa: https://emoney.io/ Biała księga: https://whitepaper.emoney.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d

Tokenomika i analiza cenowa E Money Network (EMYC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla E Money Network (EMYC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 145.54M $ 145.54M $ 145.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Historyczne maksimum: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Historyczne minimum: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Aktualna cena: $ 0.01817 $ 0.01817 $ 0.01817 Dowiedz się więcej o cenie E Money Network (EMYC)

Tokenomika E Money Network (EMYC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki E Money Network (EMYC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMYC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMYC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEMYC tokenomikę, poznaj cenę tokena EMYCna żywo!

Jak kupić EMYC Chcesz dodać E Money Network (EMYC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EMYC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EMYC na MEXC już teraz!

Historia ceny E Money Network (EMYC) Analiza historii ceny EMYC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EMYC już teraz!

Prognoza ceny EMYC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EMYC? Nasza strona z prognozami cen EMYC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EMYC już teraz!

