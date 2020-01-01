Tokenomika Paysenger (EGO) Odkryj kluczowe informacje o Paysenger (EGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Paysenger (EGO) Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Oficjalna strona internetowa: https://egoco.in/en/ Biała księga: https://docs.paysenger.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Kup EGO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Paysenger (EGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Paysenger (EGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 434.19K $ 434.19K $ 434.19K Całkowita podaż: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Podaż w obiegu: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 698.97K $ 698.97K $ 698.97K Historyczne maksimum: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Historyczne minimum: $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 Aktualna cena: $ 0.002164 $ 0.002164 $ 0.002164 Dowiedz się więcej o cenie Paysenger (EGO)

Tokenomika Paysenger (EGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Paysenger (EGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEGO tokenomikę, poznaj cenę tokena EGOna żywo!

