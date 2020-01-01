Tokenomika Space and Time (SXT) Odkryj kluczowe informacje o Space and Time (SXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Space and Time (SXT) Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Oficjalna strona internetowa: https://www.spaceandtime.io Biała księga: https://spaceandtime.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Kup SXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Space and Time (SXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Space and Time (SXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 96.32M $ 96.32M $ 96.32M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 344.00M $ 344.00M $ 344.00M Historyczne maksimum: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Historyczne minimum: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Aktualna cena: $ 0.0688 $ 0.0688 $ 0.0688 Dowiedz się więcej o cenie Space and Time (SXT)

Tokenomika Space and Time (SXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Space and Time (SXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSXT tokenomikę, poznaj cenę tokena SXTna żywo!

Jak kupić SXT Chcesz dodać Space and Time (SXT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SXT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SXT na MEXC już teraz!

Historia ceny Space and Time (SXT) Analiza historii ceny SXT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SXT już teraz!

Prognoza ceny SXT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SXT? Nasza strona z prognozami cen SXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SXT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!