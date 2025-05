EGO

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

NazwaEGO

PozycjaNo.1954

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.16%

Podaż w obiegu200,640,190

Maksymalna podaż323,000,000

Całkowita podaż323,000,000

Wskaźnik obrotu0.6211%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.1315824884726725,2024-03-20

Najniższa cena0.005010172019764114,2025-05-31

Publiczny blockchainBSC

WprowadzeniePaysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.