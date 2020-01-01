Tokenomika Edelcoin (EDLC) Odkryj kluczowe informacje o Edelcoin (EDLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Edelcoin (EDLC) Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. Oficjalna strona internetowa: https://edelcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A

Tokenomika i analiza cenowa Edelcoin (EDLC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Edelcoin (EDLC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.87B $ 16.87B $ 16.87B Historyczne maksimum: $ 199.9876 $ 199.9876 $ 199.9876 Historyczne minimum: $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 Aktualna cena: $ 3.0582 $ 3.0582 $ 3.0582 Dowiedz się więcej o cenie Edelcoin (EDLC)

Tokenomika Edelcoin (EDLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Edelcoin (EDLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDLC tokenomikę, poznaj cenę tokena EDLCna żywo!

