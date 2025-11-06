Prognoza ceny Daystarter (DST) (USD)

Sprawdź prognozy cen Daystarter na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DST w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Daystarter % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.11848 $0.11848 $0.11848 -4.51% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Daystarter na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Daystarter może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.11848. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Daystarter może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.124404. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DST na 2027 rok wyniesie $ 0.130624 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DST na 2028 rok wyniesie $ 0.137155 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DST w 2029 roku wyniesie $ 0.144013 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DST w 2030 roku wyniesie $ 0.151213 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Daystarter może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.246311. Prognoza ceny Daystarter (DST) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Daystarter może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.401215. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.11848 0.00%

2026 $ 0.124404 5.00%

2027 $ 0.130624 10.25%

2028 $ 0.137155 15.76%

2029 $ 0.144013 21.55%

2030 $ 0.151213 27.63%

2031 $ 0.158774 34.01%

2032 $ 0.166713 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.175048 47.75%

2034 $ 0.183801 55.13%

2035 $ 0.192991 62.89%

2036 $ 0.202641 71.03%

2037 $ 0.212773 79.59%

2038 $ 0.223411 88.56%

2039 $ 0.234582 97.99%

2040 $ 0.246311 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Daystarter na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.11848 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.118496 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.118593 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.118966 0.41% Prognoza ceny Daystarter (DST) na dziś Przewidywana cena dla DST w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.11848 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Daystarter (DST) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DST z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.118496 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Daystarter (DST) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DST, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.118593 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Daystarter (DST) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DST wynosi $0.118966 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Daystarter Aktualna cena $ 0.11848$ 0.11848 $ 0.11848 Zmiana ceny (24H) -4.51% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 92.51K$ 92.51K $ 92.51K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DST to $ 0.11848. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -4.51%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 92.51K. Ponadto DST ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DST

Jak kupić Daystarter (DST) Próbujesz kupić DST? Teraz możesz kupować DST za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Daystarter i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DST teraz

Historyczna cena Daystarter Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Daystarter, cena Daystarter wynosi 0.11892USD. Podaż w obiegu Daystarter (DST) wynosi 0.00 DST , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.04% $ -0.005199 $ 0.12437 $ 0.1111

7 D -0.13% $ -0.019350 $ 0.13864 $ 0.1111

30 Dni -0.20% $ -0.03039 $ 0.29108 $ 0.1111 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Daystarter zanotował zmianę ceny o $-0.005199 , co stanowi -0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Daystarter osiągnął maksimum na poziomie $0.13864 i minimum na poziomie $0.1111 . Zanotowano zmianę ceny o -0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DST do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Daystarter o -0.20% , co odpowiada około $-0.03039 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DST. Sprawdź pełną historię cen Daystarter, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DST

Jak działa moduł przewidywania ceny Daystarter (DST)? Moduł predykcji ceny Daystarter to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DST. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Daystarter na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DST, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Daystarter. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DST. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DST, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Daystarter.

Dlaczego prognoaza ceny DST jest ważna?

Prognozy cen DST są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DST? Według Twoich prognoz DST osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DST na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Daystarter (DST), przewidywana cena DST osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DST w 2026 roku? Cena 1 Daystarter (DST) wynosi dziś $0.11848 . Według powyższego modułu prognoz DST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DST w 2027 roku? Daystarter (DST) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DST do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DST w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Daystarter (DST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DST w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Daystarter (DST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DST w 2030 roku? Cena 1 Daystarter (DST) wynosi dziś $0.11848 . Według powyższego modułu prognoz DST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DST na 2040 rok? Daystarter (DST) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DST do 2040 roku.