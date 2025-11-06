GiełdaDEX+
Więcej informacji o DST

Informacje o cenie DST

Czym jest DST

Biała księga DST

Oficjalna strona internetowa DST

Tokenomika DST

Prognoza cen DST

Historia DST

Przewodnik zakupowy DST

Przelicznik DST-fiat

DST na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Daystarter

Cena Daystarter(DST)

Aktualna cena 1 DST do USD:

$0.12119
-2.32%1D
USD
Daystarter (DST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Daystarter (DST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.11878
Minimum 24h
$ 0.12612
Maksimum 24h

$ 0.11878
$ 0.12612
$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
+0.46%

-2.32%

-12.92%

-12.92%

Aktualna cena Daystarter (DST) wynosi $ 0.12119. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DST wahał się między $ 0.11878 a $ 0.12612, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DST w historii to $ 9.000678643817682, a najniższy to $ 0.000580213942630201.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DST zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o -2.32% w ciągu 24 godzin i o -12.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 88.77K
$ 121.19M
--
1,000,000,000
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Daystarter wynosi --, przy $ 88.77K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DST w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.19M.

Historia ceny Daystarter (DST) – USD

Śledź zmiany ceny Daystarter dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0028784-2.32%
30 Dni$ -0.02789-18.71%
60 dni$ -0.01666-12.09%
90 dni$ -0.06785-35.90%
Dzisiejsza zmiana ceny Daystarter

DziśDST odnotował zmianę $ -0.0028784 (-2.32%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Daystarter

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02789 (-18.71%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Daystarter

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DST o $ -0.01666(-12.09%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Daystarter

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.06785 (-35.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Daystarter (DST)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Daystarter.

Co to jest Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Daystarter. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DST, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Daystarter na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Daystarter będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Daystarter (w USD)

Jaka będzie wartość Daystarter (DST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Daystarter (DST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Daystarter.

Sprawdź teraz prognozę ceny Daystarter!

Tokenomika Daystarter (DST)

Zrozumienie tokenomiki Daystarter (DST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DSTjuż teraz!

Jak kupić Daystarter (DST)

Szukasz jak kupić Daystarter? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Daystarter na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DST na lokalne waluty

1 Daystarter(DST) do VND
3,189.11485
1 Daystarter(DST) do AUD
A$0.1854207
1 Daystarter(DST) do GBP
0.0921044
1 Daystarter(DST) do EUR
0.1042234
1 Daystarter(DST) do USD
$0.12119
1 Daystarter(DST) do MYR
RM0.5065742
1 Daystarter(DST) do TRY
5.1033109
1 Daystarter(DST) do JPY
¥18.54207
1 Daystarter(DST) do ARS
ARS$175.8915303
1 Daystarter(DST) do RUB
9.8588065
1 Daystarter(DST) do INR
10.7313745
1 Daystarter(DST) do IDR
Rp2,019.8325254
1 Daystarter(DST) do PHP
7.1199125
1 Daystarter(DST) do EGP
￡E.5.7456179
1 Daystarter(DST) do BRL
R$0.6483665
1 Daystarter(DST) do CAD
C$0.1708779
1 Daystarter(DST) do BDT
14.7682134
1 Daystarter(DST) do NGN
174.87717
1 Daystarter(DST) do COP
$466.1149185
1 Daystarter(DST) do ZAR
R.2.1135536
1 Daystarter(DST) do UAH
5.0972514
1 Daystarter(DST) do TZS
T.Sh.297.76383
1 Daystarter(DST) do VES
Bs27.02537
1 Daystarter(DST) do CLP
$114.40336
1 Daystarter(DST) do PKR
Rs34.2531416
1 Daystarter(DST) do KZT
63.6501999
1 Daystarter(DST) do THB
฿3.9338274
1 Daystarter(DST) do TWD
NT$3.744771
1 Daystarter(DST) do AED
د.إ0.4447673
1 Daystarter(DST) do CHF
Fr0.096952
1 Daystarter(DST) do HKD
HK$0.9416463
1 Daystarter(DST) do AMD
֏46.3612345
1 Daystarter(DST) do MAD
.د.م1.1282789
1 Daystarter(DST) do MXN
$2.254134
1 Daystarter(DST) do SAR
ريال0.4544625
1 Daystarter(DST) do ETB
Br18.5808508
1 Daystarter(DST) do KES
KSh15.6625956
1 Daystarter(DST) do JOD
د.أ0.08592371
1 Daystarter(DST) do PLN
0.4471911
1 Daystarter(DST) do RON
лв0.5344479
1 Daystarter(DST) do SEK
kr1.1573645
1 Daystarter(DST) do BGN
лв0.206023
1 Daystarter(DST) do HUF
Ft40.7489256
1 Daystarter(DST) do CZK
2.5668042
1 Daystarter(DST) do KWD
د.ك0.03720533
1 Daystarter(DST) do ILS
0.3938675
1 Daystarter(DST) do BOB
Bs0.836211
1 Daystarter(DST) do AZN
0.206023
1 Daystarter(DST) do TJS
SM1.1210075
1 Daystarter(DST) do GEL
0.3284249
1 Daystarter(DST) do AOA
Kz110.9797425
1 Daystarter(DST) do BHD
.د.ب0.04556744
1 Daystarter(DST) do BMD
$0.12119
1 Daystarter(DST) do DKK
kr0.7853112
1 Daystarter(DST) do HNL
L3.1945684
1 Daystarter(DST) do MUR
5.5771638
1 Daystarter(DST) do NAD
$2.108706
1 Daystarter(DST) do NOK
kr1.236138
1 Daystarter(DST) do NZD
$0.2132944
1 Daystarter(DST) do PAB
B/.0.12119
1 Daystarter(DST) do PGK
K0.5150575
1 Daystarter(DST) do QAR
ر.ق0.4411316
1 Daystarter(DST) do RSD
дин.12.3468372
1 Daystarter(DST) do UZS
soʻm1,442.7378644
1 Daystarter(DST) do ALL
L10.1848076
1 Daystarter(DST) do ANG
ƒ0.2169301
1 Daystarter(DST) do AWG
ƒ0.218142
1 Daystarter(DST) do BBD
$0.24238
1 Daystarter(DST) do BAM
KM0.206023
1 Daystarter(DST) do BIF
Fr357.38931
1 Daystarter(DST) do BND
$0.157547
1 Daystarter(DST) do BSD
$0.12119
1 Daystarter(DST) do JMD
$19.5055305
1 Daystarter(DST) do KHR
486.7063114
1 Daystarter(DST) do KMF
Fr51.62694
1 Daystarter(DST) do LAK
2,634.5651647
1 Daystarter(DST) do LKR
රු36.9132621
1 Daystarter(DST) do MDL
L2.0662895
1 Daystarter(DST) do MGA
Ar545.900355
1 Daystarter(DST) do MOP
P0.96952
1 Daystarter(DST) do MVR
1.866326
1 Daystarter(DST) do MWK
MK210.3991709
1 Daystarter(DST) do MZN
MT7.7501005
1 Daystarter(DST) do NPR
रु17.2017086
1 Daystarter(DST) do PYG
859.47948
1 Daystarter(DST) do RWF
Fr176.08907
1 Daystarter(DST) do SBD
$0.9961818
1 Daystarter(DST) do SCR
1.6615149
1 Daystarter(DST) do SRD
$4.6718745
1 Daystarter(DST) do SVC
$1.0592006
1 Daystarter(DST) do SZL
L2.1159774
1 Daystarter(DST) do TMT
m0.424165
1 Daystarter(DST) do TND
د.ت0.35908597
1 Daystarter(DST) do TTD
$0.8204563
1 Daystarter(DST) do UGX
Sh423.68024
1 Daystarter(DST) do XAF
Fr69.0783
1 Daystarter(DST) do XCD
$0.327213
1 Daystarter(DST) do XOF
Fr69.0783
1 Daystarter(DST) do XPF
Fr12.48257
1 Daystarter(DST) do BWP
P1.6348531
1 Daystarter(DST) do BZD
$0.2435919
1 Daystarter(DST) do CVE
$11.6475709
1 Daystarter(DST) do DJF
Fr21.45063
1 Daystarter(DST) do DOP
$7.7779742
1 Daystarter(DST) do DZD
د.ج15.8431687
1 Daystarter(DST) do FJD
$0.2763132
1 Daystarter(DST) do GNF
Fr1,053.74705
1 Daystarter(DST) do GTQ
Q0.9283154
1 Daystarter(DST) do GYD
$25.3481004
1 Daystarter(DST) do ISK
kr15.39113

Zasoby Daystarter

Aby lepiej zrozumieć Daystarter, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Daystarter
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Daystarter

Jaka jest dziś wartość Daystarter (DST)?
Aktualna cena DST w USD wynosi 0.12119USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DST do USD?
Aktualna cena DST w USD wynosi $ 0.12119. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Daystarter?
Kapitalizacja rynkowa dla DST wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DST w obiegu?
W obiegu DST znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DST?
DST osiąga ATH w wysokości 9.000678643817682 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DST?
DST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000580213942630201 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DST wynosi $ 88.77K USD.
Czy w tym roku DST pójdzie wyżej?
DST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:31:02 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

