Informacje o DOGGY (DOGGY) $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Oficjalna strona internetowa: https://cryptodoggies.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Kup DOGGY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOGGY (DOGGY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGGY (DOGGY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 478.48K $ 478.48K $ 478.48K Całkowita podaż: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Podaż w obiegu: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Historyczne maksimum: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Historyczne minimum: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Aktualna cena: $ 0.0002126 $ 0.0002126 $ 0.0002126 Dowiedz się więcej o cenie DOGGY (DOGGY)

Tokenomika DOGGY (DOGGY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGGY (DOGGY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGGY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGGY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGGY tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGGYna żywo!

Jak kupić DOGGY Chcesz dodać DOGGY (DOGGY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOGGY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOGGY na MEXC już teraz!

Historia ceny DOGGY (DOGGY) Analiza historii ceny DOGGY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGGY już teraz!

Prognoza ceny DOGGY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGGY? Nasza strona z prognozami cen DOGGY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGGY już teraz!

