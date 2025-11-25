Tokenomika DOWGE (DJI6930)

Odkryj kluczowe informacje o DOWGE (DJI6930), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:49:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa DOWGE (DJI6930)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOWGE (DJI6930), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 8.12M
Całkowita podaż:
$ 999.98M
Podaż w obiegu:
$ 999.98M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 8.12M
Historyczne maksimum:
$ 0.062
Historyczne minimum:
$ 0.000062434482660359
Aktualna cena:
$ 0.008123
Informacje o DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.dji6930.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DQnkBM4eYYMnVE8Qy2K3BB7uts1fh2EwBVktEz6jpump

Tokenomika DOWGE (DJI6930): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DOWGE (DJI6930) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DJI6930, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DJI6930.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDJI6930 tokenomikę, poznaj cenę tokena DJI6930na żywo!

Jak kupić DJI6930

Chcesz dodać DOWGE (DJI6930) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DJI6930, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny DOWGE (DJI6930)

Analiza historii ceny DJI6930 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DJI6930

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DJI6930? Nasza strona z prognozami cen DJI6930 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

