Aktualna cena DOWGE to 0.009231 USD. Śledź aktualizacje cen DJI6930 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DJI6930 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DJI6930

Informacje o cenie DJI6930

Czym jest DJI6930

Oficjalna strona internetowa DJI6930

Tokenomika DJI6930

Prognoza cen DJI6930

Historia DJI6930

Przewodnik zakupowy DJI6930

Przelicznik DJI6930-fiat

DJI6930 na spot

Logo DOWGE

Cena DOWGE(DJI6930)

Aktualna cena 1 DJI6930 do USD:

$0.009231
$0.009231$0.009231
-1.02%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:28:38 (UTC+8)

Informacje o cenie DOWGE (DJI6930) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.008142
$ 0.008142$ 0.008142
Minimum 24h
$ 0.009834
$ 0.009834$ 0.009834
Maksimum 24h

$ 0.008142
$ 0.008142$ 0.008142

$ 0.009834
$ 0.009834$ 0.009834

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359$ 0.000062434482660359

-4.11%

-1.02%

-25.07%

-25.07%

Aktualna cena DOWGE (DJI6930) wynosi $ 0.009231. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DJI6930 wahał się między $ 0.008142 a $ 0.009834, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DJI6930 w historii to $ 0.08693921033884658, a najniższy to $ 0.000062434482660359.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DJI6930 zmieniły się o -4.11% w ciągu ostatniej godziny, o -1.02% w ciągu 24 godzin i o -25.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DOWGE (DJI6930)

No.1161

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

$ 58.44K
$ 58.44K$ 58.44K

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,625
999,978,625 999,978,625

999,978,625
999,978,625 999,978,625

100.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa DOWGE wynosi $ 9.23M, przy $ 58.44K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DJI6930 w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999978625. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.23M.

Historia ceny DOWGE (DJI6930) – USD

Śledź zmiany ceny DOWGE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00009513-1.02%
30 Dni$ -0.010636-53.54%
60 dni$ -0.000935-9.20%
90 dni$ -0.032999-78.15%
Dzisiejsza zmiana ceny DOWGE

DziśDJI6930 odnotował zmianę $ -0.00009513 (-1.02%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DOWGE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.010636 (-53.54%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DOWGE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DJI6930 o $ -0.000935(-9.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DOWGE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.032999 (-78.15%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DOWGE (DJI6930)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DOWGE.

Co to jest DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DOWGE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DJI6930, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DOWGE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DOWGE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DOWGE (w USD)

Jaka będzie wartość DOWGE (DJI6930) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DOWGE (DJI6930) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DOWGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny DOWGE!

Tokenomika DOWGE (DJI6930)

Zrozumienie tokenomiki DOWGE (DJI6930) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DJI6930już teraz!

Jak kupić DOWGE (DJI6930)

Szukasz jak kupić DOWGE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DOWGE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DJI6930 na lokalne waluty

1 DOWGE(DJI6930) do VND
242.913765
1 DOWGE(DJI6930) do AUD
A$0.01412343
1 DOWGE(DJI6930) do GBP
0.00701556
1 DOWGE(DJI6930) do EUR
0.00793866
1 DOWGE(DJI6930) do USD
$0.009231
1 DOWGE(DJI6930) do MYR
RM0.03858558
1 DOWGE(DJI6930) do TRY
0.38871741
1 DOWGE(DJI6930) do JPY
¥1.412343
1 DOWGE(DJI6930) do ARS
ARS$13.39759647
1 DOWGE(DJI6930) do RUB
0.75094185
1 DOWGE(DJI6930) do INR
0.81740505
1 DOWGE(DJI6930) do IDR
Rp153.84993846
1 DOWGE(DJI6930) do PHP
0.54232125
1 DOWGE(DJI6930) do EGP
￡E.0.43764171
1 DOWGE(DJI6930) do BRL
R$0.04938585
1 DOWGE(DJI6930) do CAD
C$0.01301571
1 DOWGE(DJI6930) do BDT
1.12488966
1 DOWGE(DJI6930) do NGN
13.320333
1 DOWGE(DJI6930) do COP
$35.50381065
1 DOWGE(DJI6930) do ZAR
R.0.16098864
1 DOWGE(DJI6930) do UAH
0.38825586
1 DOWGE(DJI6930) do TZS
T.Sh.22.680567
1 DOWGE(DJI6930) do VES
Bs2.058513
1 DOWGE(DJI6930) do CLP
$8.714064
1 DOWGE(DJI6930) do PKR
Rs2.60904984
1 DOWGE(DJI6930) do KZT
4.84821351
1 DOWGE(DJI6930) do THB
฿0.29963826
1 DOWGE(DJI6930) do TWD
NT$0.2852379
1 DOWGE(DJI6930) do AED
د.إ0.03387777
1 DOWGE(DJI6930) do CHF
Fr0.0073848
1 DOWGE(DJI6930) do HKD
HK$0.07172487
1 DOWGE(DJI6930) do AMD
֏3.53131905
1 DOWGE(DJI6930) do MAD
.د.م0.08594061
1 DOWGE(DJI6930) do MXN
$0.1716966
1 DOWGE(DJI6930) do SAR
ريال0.03461625
1 DOWGE(DJI6930) do ETB
Br1.41529692
1 DOWGE(DJI6930) do KES
KSh1.19301444
1 DOWGE(DJI6930) do JOD
د.أ0.006544779
1 DOWGE(DJI6930) do PLN
0.03406239
1 DOWGE(DJI6930) do RON
лв0.04070871
1 DOWGE(DJI6930) do SEK
kr0.08815605
1 DOWGE(DJI6930) do BGN
лв0.0156927
1 DOWGE(DJI6930) do HUF
Ft3.10383144
1 DOWGE(DJI6930) do CZK
0.19551258
1 DOWGE(DJI6930) do KWD
د.ك0.002833917
1 DOWGE(DJI6930) do ILS
0.03000075
1 DOWGE(DJI6930) do BOB
Bs0.0636939
1 DOWGE(DJI6930) do AZN
0.0156927
1 DOWGE(DJI6930) do TJS
SM0.08538675
1 DOWGE(DJI6930) do GEL
0.02501601
1 DOWGE(DJI6930) do AOA
Kz8.45328825
1 DOWGE(DJI6930) do BHD
.د.ب0.003470856
1 DOWGE(DJI6930) do BMD
$0.009231
1 DOWGE(DJI6930) do DKK
kr0.05981688
1 DOWGE(DJI6930) do HNL
L0.24332916
1 DOWGE(DJI6930) do MUR
0.42481062
1 DOWGE(DJI6930) do NAD
$0.1606194
1 DOWGE(DJI6930) do NOK
kr0.0941562
1 DOWGE(DJI6930) do NZD
$0.01624656
1 DOWGE(DJI6930) do PAB
B/.0.009231
1 DOWGE(DJI6930) do PGK
K0.03923175
1 DOWGE(DJI6930) do QAR
ر.ق0.03360084
1 DOWGE(DJI6930) do RSD
дин.0.94045428
1 DOWGE(DJI6930) do UZS
soʻm109.89283956
1 DOWGE(DJI6930) do ALL
L0.77577324
1 DOWGE(DJI6930) do ANG
ƒ0.01652349
1 DOWGE(DJI6930) do AWG
ƒ0.0166158
1 DOWGE(DJI6930) do BBD
$0.018462
1 DOWGE(DJI6930) do BAM
KM0.0156927
1 DOWGE(DJI6930) do BIF
Fr27.222219
1 DOWGE(DJI6930) do BND
$0.0120003
1 DOWGE(DJI6930) do BSD
$0.009231
1 DOWGE(DJI6930) do JMD
$1.48572945
1 DOWGE(DJI6930) do KHR
37.07224986
1 DOWGE(DJI6930) do KMF
Fr3.932406
1 DOWGE(DJI6930) do LAK
200.67390903
1 DOWGE(DJI6930) do LKR
රු2.81167029
1 DOWGE(DJI6930) do MDL
L0.15738855
1 DOWGE(DJI6930) do MGA
Ar41.5810395
1 DOWGE(DJI6930) do MOP
P0.073848
1 DOWGE(DJI6930) do MVR
0.1421574
1 DOWGE(DJI6930) do MWK
MK16.02603141
1 DOWGE(DJI6930) do MZN
MT0.59032245
1 DOWGE(DJI6930) do NPR
रु1.31024814
1 DOWGE(DJI6930) do PYG
65.466252
1 DOWGE(DJI6930) do RWF
Fr13.412643
1 DOWGE(DJI6930) do SBD
$0.07587882
1 DOWGE(DJI6930) do SCR
0.12655701
1 DOWGE(DJI6930) do SRD
$0.35585505
1 DOWGE(DJI6930) do SVC
$0.08067894
1 DOWGE(DJI6930) do SZL
L0.16117326
1 DOWGE(DJI6930) do TMT
m0.0323085
1 DOWGE(DJI6930) do TND
د.ت0.027351453
1 DOWGE(DJI6930) do TTD
$0.06249387
1 DOWGE(DJI6930) do UGX
Sh32.271576
1 DOWGE(DJI6930) do XAF
Fr5.26167
1 DOWGE(DJI6930) do XCD
$0.0249237
1 DOWGE(DJI6930) do XOF
Fr5.26167
1 DOWGE(DJI6930) do XPF
Fr0.950793
1 DOWGE(DJI6930) do BWP
P0.12452619
1 DOWGE(DJI6930) do BZD
$0.01855431
1 DOWGE(DJI6930) do CVE
$0.88719141
1 DOWGE(DJI6930) do DJF
Fr1.633887
1 DOWGE(DJI6930) do DOP
$0.59244558
1 DOWGE(DJI6930) do DZD
د.ج1.20676863
1 DOWGE(DJI6930) do FJD
$0.02104668
1 DOWGE(DJI6930) do GNF
Fr80.263545
1 DOWGE(DJI6930) do GTQ
Q0.07070946
1 DOWGE(DJI6930) do GYD
$1.93075596
1 DOWGE(DJI6930) do ISK
kr1.172337

Zasoby DOWGE

Aby lepiej zrozumieć DOWGE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa DOWGE
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DOWGE

Jaka jest dziś wartość DOWGE (DJI6930)?
Aktualna cena DJI6930 w USD wynosi 0.009231USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DJI6930 do USD?
Aktualna cena DJI6930 w USD wynosi $ 0.009231. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DOWGE?
Kapitalizacja rynkowa dla DJI6930 wynosi $ 9.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DJI6930 w obiegu?
W obiegu DJI6930 znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DJI6930?
DJI6930 osiąga ATH w wysokości 0.08693921033884658 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DJI6930?
DJI6930 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000062434482660359 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DJI6930?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DJI6930 wynosi $ 58.44K USD.
Czy w tym roku DJI6930 pójdzie wyżej?
DJI6930 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DJI6930, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:28:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DOWGE (DJI6930)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DJI6930 do USD

Kwota

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0.009231 USD

Handluj DJI6930

DJI6930/USDT
$0.009231
$0.009231$0.009231
-0.98%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

