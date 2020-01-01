Tokenomika OKZOO (AIOT) Odkryj kluczowe informacje o OKZOO (AIOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OKZOO (AIOT) OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Oficjalna strona internetowa: https://okzoo.app/ Biała księga: https://okzoo.app/en/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5

Tokenomika i analiza cenowa OKZOO (AIOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OKZOO (AIOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.19M $ 98.19M $ 98.19M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Historyczne maksimum: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Historyczne minimum: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Aktualna cena: $ 1.18995 $ 1.18995 $ 1.18995 Dowiedz się więcej o cenie OKZOO (AIOT)

Tokenomika OKZOO (AIOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OKZOO (AIOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIOT tokenomikę, poznaj cenę tokena AIOTna żywo!

