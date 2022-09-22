Tokenomika SPC (SPC) Odkryj kluczowe informacje o SPC (SPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SPC (SPC) SPC is a native token to Storepay BNPL ecosystem. It holds immediate value and utility, such as installment payment, alternative credit scoring, collateral substitute, and rewards. Oficjalna strona internetowa: https://storepay.global/ Biała księga: https://storepay.global/wp-content/uploads/2022/09/220928_SPC_Whitepaper_Eng.pdf

Tokenomika i analiza cenowa SPC (SPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SPC (SPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie SPC (SPC)

Tokenomika SPC (SPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SPC (SPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPC tokenomikę, poznaj cenę tokena SPCna żywo!

Jak kupić SPC Chcesz dodać SPC (SPC) do swojego portfolio?

Historia ceny SPC (SPC) Analiza historii ceny SPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPC już teraz!

Prognoza ceny SPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPC? Nasza strona z prognozami cen SPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPC już teraz!

