Informacje o Dohrnii (DHN) Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Oficjalna strona internetowa: https://dohrnii.io/ Biała księga: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Kup DHN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dohrnii (DHN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dohrnii (DHN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.52M $ 65.52M $ 65.52M Całkowita podaż: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Podaż w obiegu: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.43B $ 1.43B $ 1.43B Historyczne maksimum: $ 60 $ 60 $ 60 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 3.837 $ 3.837 $ 3.837 Dowiedz się więcej o cenie Dohrnii (DHN)

Tokenomika Dohrnii (DHN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dohrnii (DHN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DHN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DHN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDHN tokenomikę, poznaj cenę tokena DHNna żywo!

Jak kupić DHN Chcesz dodać Dohrnii (DHN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DHN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DHN na MEXC już teraz!

Historia ceny Dohrnii (DHN) Analiza historii ceny DHN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DHN już teraz!

Prognoza ceny DHN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DHN? Nasza strona z prognozami cen DHN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DHN już teraz!

