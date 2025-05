DHN

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

NazwaDHN

PozycjaNo.466

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.98%

Podaż w obiegu17,075,042

Maksymalna podaż372,000,000

Całkowita podaż372,000,000

Wskaźnik obrotu0.0459%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum55.73754618741059,2025-03-06

Najniższa cena0,2022-08-17

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

