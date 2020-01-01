Tokenomika daGama (DGMA) Odkryj kluczowe informacje o daGama (DGMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o daGama (DGMA) daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire. Oficjalna strona internetowa: http://dagama.world Biała księga: https://wp.dagama.world/?_gl=1*1gephky*_ga*NDM4MDE1MDQ4LjE3NDAwNDkzOTQ.*_ga_0P06C4R240*czE3NTQzOTE5NDAkbzIyJGcwJHQxNzU0MzkxOTk2JGo0JGwwJGgw*_ga_M1CX5BHZTL*czE3NTQzOTE5NDAkbzQkZzAkdDE3NTQzOTE5OTYkajQkbDAkaDA. Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4bdFa27cE379d7601dA1d15bD637a1Cf895fF8fB

Tokenomika i analiza cenowa daGama (DGMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla daGama (DGMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.08M $ 42.08M $ 42.08M Historyczne maksimum: $ 0.138 $ 0.138 $ 0.138 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.06012 $ 0.06012 $ 0.06012 Dowiedz się więcej o cenie daGama (DGMA)

Tokenomika daGama (DGMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki daGama (DGMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DGMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDGMA tokenomikę, poznaj cenę tokena DGMAna żywo!

