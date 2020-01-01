Tokenomika DeepBrain Chain (DBC)
Informacje o DeepBrain Chain (DBC)
DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.
Tokenomika i analiza cenowa DeepBrain Chain (DBC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeepBrain Chain (DBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika DeepBrain Chain (DBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki DeepBrain Chain (DBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DBC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDBC tokenomikę, poznaj cenę tokena DBCna żywo!
Jak kupić DBC
Chcesz dodać DeepBrain Chain (DBC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DBC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny DeepBrain Chain (DBC)
Analiza historii ceny DBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny DBC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DBC? Nasza strona z prognozami cen DBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup DeepBrain Chain (DBC)
Kwota
1 DBC = 0.0005825 USD