DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://www.deepbrainchain.org/ Biała księga: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Block Explorer: https://dbc.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa DeepBrain Chain (DBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeepBrain Chain (DBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Historyczne maksimum: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Historyczne minimum: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Aktualna cena: $ 0.0005825 $ 0.0005825 $ 0.0005825 Dowiedz się więcej o cenie DeepBrain Chain (DBC)

Tokenomika DeepBrain Chain (DBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeepBrain Chain (DBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDBC tokenomikę, poznaj cenę tokena DBCna żywo!

Historia ceny DeepBrain Chain (DBC) Analiza historii ceny DBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DBC już teraz!

Prognoza ceny DBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DBC? Nasza strona z prognozami cen DBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DBC już teraz!

