Tokenomika ELF (ELF) Odkryj kluczowe informacje o ELF (ELF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ELF (ELF) aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Oficjalna strona internetowa: http://aelf.com/ Biała księga: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Block Explorer: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF

Tokenomika i analiza cenowa ELF (ELF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ELF (ELF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 145.17M $ 145.17M $ 145.17M Całkowita podaż: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Podaż w obiegu: $ 793.71M $ 793.71M $ 793.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 182.25M $ 182.25M $ 182.25M Historyczne maksimum: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Historyczne minimum: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Aktualna cena: $ 0.1829 $ 0.1829 $ 0.1829 Dowiedz się więcej o cenie ELF (ELF)

Tokenomika ELF (ELF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ELF (ELF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELF tokenomikę, poznaj cenę tokena ELFna żywo!

Jak kupić ELF Chcesz dodać ELF (ELF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELF na MEXC już teraz!

Historia ceny ELF (ELF) Analiza historii ceny ELF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELF już teraz!

Prognoza ceny ELF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELF? Nasza strona z prognozami cen ELF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELF już teraz!

