Tokenomika Dante Games (DANTE)

Odkryj kluczowe informacje o Dante Games (DANTE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:48:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Dante Games (DANTE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dante Games (DANTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 12.66M
$ 12.66M$ 12.66M
Historyczne maksimum:
$ 0.07242
$ 0.07242$ 0.07242
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.01266
$ 0.01266$ 0.01266

Informacje o Dante Games (DANTE)

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Oficjalna strona internetowa:
https://dantegames.com/
Biała księga:
https://docs.dantegames.com/
Block Explorer:
https://explorer.immutable.com/token/0x0320928c14D84ebC5f32A75C9175B25113A1E974

Tokenomika Dante Games (DANTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dante Games (DANTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DANTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DANTE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDANTE tokenomikę, poznaj cenę tokena DANTEna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

