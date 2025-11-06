Prognoza ceny Dante Games (DANTE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dante Games na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DANTE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DANTE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Dante Games % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01658 $0.01658 $0.01658 -0.42% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Dante Games na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dante Games może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01658. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dante Games może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.017409. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DANTE na 2027 rok wyniesie $ 0.018279 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DANTE na 2028 rok wyniesie $ 0.019193 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DANTE w 2029 roku wyniesie $ 0.020153 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DANTE w 2030 roku wyniesie $ 0.021160 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dante Games może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.034468. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dante Games może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.056145. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01658 0.00%

2026 $ 0.017409 5.00%

2027 $ 0.018279 10.25%

2028 $ 0.019193 15.76%

2029 $ 0.020153 21.55%

2030 $ 0.021160 27.63%

2031 $ 0.022218 34.01%

2032 $ 0.023329 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.024496 47.75%

2034 $ 0.025721 55.13%

2035 $ 0.027007 62.89%

2036 $ 0.028357 71.03%

2037 $ 0.029775 79.59%

2038 $ 0.031264 88.56%

2039 $ 0.032827 97.99%

2040 $ 0.034468 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Dante Games na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01658 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.016582 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.016595 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.016648 0.41% Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na dziś Przewidywana cena dla DANTE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01658 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Dante Games (DANTE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DANTE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.016582 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Dante Games (DANTE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DANTE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.016595 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Dante Games (DANTE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DANTE wynosi $0.016648 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Dante Games Aktualna cena $ 0.01658$ 0.01658 $ 0.01658 Zmiana ceny (24H) -0.42% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DANTE to $ 0.01658. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 73.97K. Ponadto DANTE ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DANTE

Jak kupić Dante Games (DANTE) Próbujesz kupić DANTE? Teraz możesz kupować DANTE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Dante Games i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DANTE teraz

Historyczna cena Dante Games Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dante Games, cena Dante Games wynosi 0.01655USD. Podaż w obiegu Dante Games (DANTE) wynosi 0.00 DANTE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.000609 $ 0.017 $ 0.01591

7 D -0.12% $ -0.002460 $ 0.01907 $ 0.01494

30 Dni -0.31% $ -0.007460 $ 0.02418 $ 0.01494 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dante Games zanotował zmianę ceny o $0.000609 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dante Games osiągnął maksimum na poziomie $0.01907 i minimum na poziomie $0.01494 . Zanotowano zmianę ceny o -0.12% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DANTE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dante Games o -0.31% , co odpowiada około $-0.007460 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DANTE. Sprawdź pełną historię cen Dante Games, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DANTE

Jak działa moduł przewidywania ceny Dante Games (DANTE)? Moduł predykcji ceny Dante Games to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DANTE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dante Games na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DANTE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dante Games. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DANTE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DANTE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dante Games.

Dlaczego prognoaza ceny DANTE jest ważna?

Prognozy cen DANTE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DANTE? Według Twoich prognoz DANTE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DANTE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Dante Games (DANTE), przewidywana cena DANTE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DANTE w 2026 roku? Cena 1 Dante Games (DANTE) wynosi dziś $0.01658 . Według powyższego modułu prognoz DANTE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DANTE w 2027 roku? Dante Games (DANTE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DANTE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DANTE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dante Games (DANTE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DANTE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dante Games (DANTE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DANTE w 2030 roku? Cena 1 Dante Games (DANTE) wynosi dziś $0.01658 . Według powyższego modułu prognoz DANTE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DANTE na 2040 rok? Dante Games (DANTE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DANTE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz