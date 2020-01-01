Tokenomika Crust Network (CRU) Odkryj kluczowe informacje o Crust Network (CRU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Crust Network (CRU) Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Oficjalna strona internetowa: https://www.crust.network/ Biała księga: https://wiki.crust.network/en Block Explorer: https://crust.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Crust Network (CRU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crust Network (CRU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Całkowita podaż: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Podaż w obiegu: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Historyczne maksimum: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Historyczne minimum: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Aktualna cena: $ 0.0725 $ 0.0725 $ 0.0725 Dowiedz się więcej o cenie Crust Network (CRU)

Tokenomika Crust Network (CRU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crust Network (CRU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRU tokenomikę, poznaj cenę tokena CRUna żywo!

Jak kupić CRU Chcesz dodać Crust Network (CRU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CRU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Crust Network (CRU) Analiza historii ceny CRU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CRU już teraz!

Prognoza ceny CRU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRU? Nasza strona z prognozami cen CRU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRU już teraz!

