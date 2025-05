CRU

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

NazwaCRU

PozycjaNo.1932

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2,71%

Podaż w obiegu14 138 569

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż35 025 067,043

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum179.08981499,2021-04-12

Najniższa cena0.0678357252296676,2025-04-27

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

