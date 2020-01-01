Tokenomika Cratos (CRTS) Odkryj kluczowe informacje o Cratos (CRTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cratos (CRTS) CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.cratostoken.com Biała księga: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Kup CRTS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cratos (CRTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cratos (CRTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Historyczne maksimum: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Historyczne minimum: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Aktualna cena: $ 0.0001795 $ 0.0001795 $ 0.0001795 Dowiedz się więcej o cenie Cratos (CRTS)

Tokenomika Cratos (CRTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cratos (CRTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRTS tokenomikę, poznaj cenę tokena CRTSna żywo!

