CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

NazwaCRTS

PozycjaNo.929

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu49,299,676,745

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż100,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.4929%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.005453985608275,2021-12-23

Najniższa cena0.000119408888085042,2023-09-25

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieCRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.