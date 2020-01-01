Tokenomika Crown by Third Time (CROWN2) Odkryj kluczowe informacje o Crown by Third Time (CROWN2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Crown by Third Time (CROWN2) CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Oficjalna strona internetowa: https://thirdtimegames.com Biała księga: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Kup CROWN2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Crown by Third Time (CROWN2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crown by Third Time (CROWN2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.32M $ 15.32M $ 15.32M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.50M $ 17.50M $ 17.50M Historyczne maksimum: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Historyczne minimum: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Aktualna cena: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Dowiedz się więcej o cenie Crown by Third Time (CROWN2)

Tokenomika Crown by Third Time (CROWN2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crown by Third Time (CROWN2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROWN2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROWN2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROWN2 tokenomikę, poznaj cenę tokena CROWN2na żywo!

Jak kupić CROWN2 Chcesz dodać Crown by Third Time (CROWN2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CROWN2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CROWN2 na MEXC już teraz!

Historia ceny Crown by Third Time (CROWN2) Analiza historii ceny CROWN2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CROWN2 już teraz!

Prognoza ceny CROWN2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROWN2? Nasza strona z prognozami cen CROWN2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROWN2 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!