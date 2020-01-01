Tokenomika CREPE (CREPE) Odkryj kluczowe informacje o CREPE (CREPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CREPE (CREPE) Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Oficjalna strona internetowa: https://crepe.fund/ Biała księga: https://bit.ly/3Q5QZSU Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a

Tokenomika i analiza cenowa CREPE (CREPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CREPE (CREPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Historyczne maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Historyczne minimum: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Aktualna cena: $ 0.0002011 $ 0.0002011 $ 0.0002011 Dowiedz się więcej o cenie CREPE (CREPE)

Tokenomika CREPE (CREPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CREPE (CREPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CREPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CREPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCREPE tokenomikę, poznaj cenę tokena CREPEna żywo!

Jak kupić CREPE Chcesz dodać CREPE (CREPE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CREPE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CREPE na MEXC już teraz!

Historia ceny CREPE (CREPE) Analiza historii ceny CREPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CREPE już teraz!

Prognoza ceny CREPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CREPE? Nasza strona z prognozami cen CREPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CREPE już teraz!

