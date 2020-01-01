Tokenomika CREPE (CREPE)
Informacje o CREPE (CREPE)
'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.
Tokenomika i analiza cenowa CREPE (CREPE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CREPE (CREPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CREPE (CREPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CREPE (CREPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CREPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CREPE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCREPE tokenomikę, poznaj cenę tokena CREPEna żywo!
Jak kupić CREPE
Chcesz dodać CREPE (CREPE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CREPE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny CREPE (CREPE)
Analiza historii ceny CREPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny CREPE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CREPE? Nasza strona z prognozami cen CREPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup CREPE (CREPE)
Kwota
1 CREPE = 0.0002011 USD