Tokenomika Creo Engine (CREO) Odkryj kluczowe informacje o Creo Engine (CREO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we've named the platform 'Creoverse'. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, 'Nomina Games'. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Oficjalna strona internetowa: https://www.creoengine.com/ Biała księga: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Kup CREO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Creo Engine (CREO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Creo Engine (CREO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Całkowita podaż: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Podaż w obiegu: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Historyczne maksimum: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Historyczne minimum: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Aktualna cena: $ 0.0040317 $ 0.0040317 $ 0.0040317 Dowiedz się więcej o cenie Creo Engine (CREO)

Tokenomika Creo Engine (CREO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Creo Engine (CREO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CREO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CREO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCREO tokenomikę, poznaj cenę tokena CREOna żywo!

Jak kupić CREO Chcesz dodać Creo Engine (CREO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CREO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CREO na MEXC już teraz!

Historia ceny Creo Engine (CREO) Analiza historii ceny CREO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CREO już teraz!

Prognoza ceny CREO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CREO? Nasza strona z prognozami cen CREO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CREO już teraz!

