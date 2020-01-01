Tokenomika Compound (COMP) Odkryj kluczowe informacje o Compound (COMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Compound (COMP) Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Oficjalna strona internetowa: https://compoundlabs.xyz/ Biała księga: https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/AwEauVaTMQRB71WeDnwf1DWSBxaMKjEPuxyLr1uixFom Kup COMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Compound (COMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Compound (COMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 386.41M $ 386.41M $ 386.41M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 408.10M $ 408.10M $ 408.10M Historyczne maksimum: $ 911.873 $ 911.873 $ 911.873 Historyczne minimum: $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 Aktualna cena: $ 40.81 $ 40.81 $ 40.81 Dowiedz się więcej o cenie Compound (COMP)

Tokenomika Compound (COMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Compound (COMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOMP tokenomikę, poznaj cenę tokena COMPna żywo!

Jak kupić COMP Chcesz dodać Compound (COMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COMP na MEXC już teraz!

Historia ceny Compound (COMP) Analiza historii ceny COMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COMP już teraz!

Prognoza ceny COMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COMP? Nasza strona z prognozami cen COMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COMP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!