COMP

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

NazwaCOMP

PozycjaNo.140

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)568.56%

Podaż w obiegu9,083,019.69457526

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż10,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum911.1978339,2021-05-12

Najniższa cena25.546896083024585,2023-06-10

Publiczny blockchainETH

