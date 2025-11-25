Tokenomika Cointel (COLS)

Odkryj kluczowe informacje o Cointel (COLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:12:46 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Cointel (COLS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cointel (COLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 10.79M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 566.35M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 190.60M
Historyczne maksimum:
$ 0.048
Historyczne minimum:
$ 0.017309286134569498
Aktualna cena:
$ 0.01906
Informacje o Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Oficjalna strona internetowa:
https://cointel.global/
Block Explorer:
https://snowscan.xyz/token/0x97f2624D5f99A953AE5574ea57d3268785941DE4

Tokenomika Cointel (COLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cointel (COLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów COLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów COLS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCOLS tokenomikę, poznaj cenę tokena COLSna żywo!

Jak kupić COLS

Chcesz dodać Cointel (COLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Cointel (COLS)

Analiza historii ceny COLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny COLS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COLS? Nasza strona z prognozami cen COLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

