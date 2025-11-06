GiełdaDEX+
Aktualna cena Cointel to 0.02297 USD. Śledź aktualizacje cen COLS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COLS łatwo w MEXC już teraz.

Cena Cointel(COLS)

Aktualna cena 1 COLS do USD:

$0.02296
+3.61%1D
USD
Cointel (COLS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Cointel (COLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02123
Minimum 24h
$ 0.0231
Maksimum 24h

$ 0.02123
$ 0.0231
$ 0.041637001905749906
$ 0.02203284507550955
-0.31%

+3.61%

-9.14%

-9.14%

Aktualna cena Cointel (COLS) wynosi $ 0.02297. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COLS wahał się między $ 0.02123 a $ 0.0231, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COLS w historii to $ 0.041637001905749906, a najniższy to $ 0.02203284507550955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COLS zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +3.61% w ciągu 24 godzin i o -9.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cointel (COLS)

No.985

$ 13.01M
$ 226.14K
$ 229.70M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%

AVAX_CCHAIN

Obecna kapitalizacja rynkowa Cointel wynosi $ 13.01M, przy $ 226.14K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COLS w obiegu wynosi 566.35M, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 229.70M.

Historia ceny Cointel (COLS) – USD

Śledź zmiany ceny Cointel dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0008+3.61%
30 Dni$ -0.00348-13.16%
60 dni$ +0.00997+76.69%
90 dni$ +0.00997+76.69%
Dzisiejsza zmiana ceny Cointel

DziśCOLS odnotował zmianę $ +0.0008 (+3.61%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cointel

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00348 (-13.16%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cointel

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COLS o $ +0.00997(+76.69%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cointel

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00997 (+76.69%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cointel (COLS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cointel.

Co to jest Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cointel. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COLS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cointel na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cointel będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cointel (w USD)

Jaka będzie wartość Cointel (COLS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cointel (COLS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cointel.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cointel!

Tokenomika Cointel (COLS)

Zrozumienie tokenomiki Cointel (COLS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COLSjuż teraz!

Jak kupić Cointel (COLS)

Szukasz jak kupić Cointel? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cointel na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COLS na lokalne waluty

1 Cointel(COLS) do VND
604.45555
1 Cointel(COLS) do AUD
A$0.0351441
1 Cointel(COLS) do GBP
0.0174572
1 Cointel(COLS) do EUR
0.0197542
1 Cointel(COLS) do USD
$0.02297
1 Cointel(COLS) do MYR
RM0.0960146
1 Cointel(COLS) do TRY
0.9672667
1 Cointel(COLS) do JPY
¥3.51441
1 Cointel(COLS) do ARS
ARS$33.3379689
1 Cointel(COLS) do RUB
1.8686095
1 Cointel(COLS) do INR
2.0339935
1 Cointel(COLS) do IDR
Rp382.8331802
1 Cointel(COLS) do PHP
1.3494875
1 Cointel(COLS) do EGP
￡E.1.0890077
1 Cointel(COLS) do BRL
R$0.1228895
1 Cointel(COLS) do CAD
C$0.0323877
1 Cointel(COLS) do BDT
2.7991242
1 Cointel(COLS) do NGN
33.14571
1 Cointel(COLS) do COP
$88.3460655
1 Cointel(COLS) do ZAR
R.0.4005968
1 Cointel(COLS) do UAH
0.9661182
1 Cointel(COLS) do TZS
T.Sh.56.43729
1 Cointel(COLS) do VES
Bs5.12231
1 Cointel(COLS) do CLP
$21.68368
1 Cointel(COLS) do PKR
Rs6.4922408
1 Cointel(COLS) do KZT
12.0640737
1 Cointel(COLS) do THB
฿0.7456062
1 Cointel(COLS) do TWD
NT$0.709773
1 Cointel(COLS) do AED
د.إ0.0842999
1 Cointel(COLS) do CHF
Fr0.018376
1 Cointel(COLS) do HKD
HK$0.1784769
1 Cointel(COLS) do AMD
֏8.7871735
1 Cointel(COLS) do MAD
.د.م0.2138507
1 Cointel(COLS) do MXN
$0.427242
1 Cointel(COLS) do SAR
ريال0.0861375
1 Cointel(COLS) do ETB
Br3.5217604
1 Cointel(COLS) do KES
KSh2.9686428
1 Cointel(COLS) do JOD
د.أ0.01628573
1 Cointel(COLS) do PLN
0.0847593
1 Cointel(COLS) do RON
лв0.1012977
1 Cointel(COLS) do SEK
kr0.2193635
1 Cointel(COLS) do BGN
лв0.039049
1 Cointel(COLS) do HUF
Ft7.7234328
1 Cointel(COLS) do CZK
0.4865046
1 Cointel(COLS) do KWD
د.ك0.00705179
1 Cointel(COLS) do ILS
0.0746525
1 Cointel(COLS) do BOB
Bs0.158493
1 Cointel(COLS) do AZN
0.039049
1 Cointel(COLS) do TJS
SM0.2124725
1 Cointel(COLS) do GEL
0.0622487
1 Cointel(COLS) do AOA
Kz21.0347775
1 Cointel(COLS) do BHD
.د.ب0.00863672
1 Cointel(COLS) do BMD
$0.02297
1 Cointel(COLS) do DKK
kr0.1488456
1 Cointel(COLS) do HNL
L0.6054892
1 Cointel(COLS) do MUR
1.0570794
1 Cointel(COLS) do NAD
$0.399678
1 Cointel(COLS) do NOK
kr0.234294
1 Cointel(COLS) do NZD
$0.0404272
1 Cointel(COLS) do PAB
B/.0.02297
1 Cointel(COLS) do PGK
K0.0976225
1 Cointel(COLS) do QAR
ر.ق0.0836108
1 Cointel(COLS) do RSD
дин.2.3401836
1 Cointel(COLS) do UZS
soʻm273.4523372
1 Cointel(COLS) do ALL
L1.9303988
1 Cointel(COLS) do ANG
ƒ0.0411163
1 Cointel(COLS) do AWG
ƒ0.041346
1 Cointel(COLS) do BBD
$0.04594
1 Cointel(COLS) do BAM
KM0.039049
1 Cointel(COLS) do BIF
Fr67.73853
1 Cointel(COLS) do BND
$0.029861
1 Cointel(COLS) do BSD
$0.02297
1 Cointel(COLS) do JMD
$3.6970215
1 Cointel(COLS) do KHR
92.2488982
1 Cointel(COLS) do KMF
Fr9.78522
1 Cointel(COLS) do LAK
499.3478161
1 Cointel(COLS) do LKR
රු6.9964323
1 Cointel(COLS) do MDL
L0.3916385
1 Cointel(COLS) do MGA
Ar103.468365
1 Cointel(COLS) do MOP
P0.18376
1 Cointel(COLS) do MVR
0.353738
1 Cointel(COLS) do MWK
MK39.8784467
1 Cointel(COLS) do MZN
MT1.4689315
1 Cointel(COLS) do NPR
रु3.2603618
1 Cointel(COLS) do PYG
162.90324
1 Cointel(COLS) do RWF
Fr33.37541
1 Cointel(COLS) do SBD
$0.1888134
1 Cointel(COLS) do SCR
0.3149187
1 Cointel(COLS) do SRD
$0.8854935
1 Cointel(COLS) do SVC
$0.2007578
1 Cointel(COLS) do SZL
L0.4010562
1 Cointel(COLS) do TMT
m0.080395
1 Cointel(COLS) do TND
د.ت0.06806011
1 Cointel(COLS) do TTD
$0.1555069
1 Cointel(COLS) do UGX
Sh80.30312
1 Cointel(COLS) do XAF
Fr13.0929
1 Cointel(COLS) do XCD
$0.062019
1 Cointel(COLS) do XOF
Fr13.0929
1 Cointel(COLS) do XPF
Fr2.36591
1 Cointel(COLS) do BWP
P0.3098653
1 Cointel(COLS) do BZD
$0.0461697
1 Cointel(COLS) do CVE
$2.2076467
1 Cointel(COLS) do DJF
Fr4.06569
1 Cointel(COLS) do DOP
$1.4742146
1 Cointel(COLS) do DZD
د.ج3.0028681
1 Cointel(COLS) do FJD
$0.0523716
1 Cointel(COLS) do GNF
Fr199.72415
1 Cointel(COLS) do GTQ
Q0.1759502
1 Cointel(COLS) do GYD
$4.8044052
1 Cointel(COLS) do ISK
kr2.91719

Zasoby Cointel

Aby lepiej zrozumieć Cointel, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Cointel
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cointel

Jaka jest dziś wartość Cointel (COLS)?
Aktualna cena COLS w USD wynosi 0.02297USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COLS do USD?
Aktualna cena COLS w USD wynosi $ 0.02297. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cointel?
Kapitalizacja rynkowa dla COLS wynosi $ 13.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COLS w obiegu?
W obiegu COLS znajduje się 566.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COLS?
COLS osiąga ATH w wysokości 0.041637001905749906 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COLS?
COLS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02203284507550955 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COLS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COLS wynosi $ 226.14K USD.
Czy w tym roku COLS pójdzie wyżej?
COLS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COLS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:21:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

