Informacje o Coldstack (CLS) ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Oficjalna strona internetowa: https://coldstack.io Biała księga: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Kup CLS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Coldstack (CLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coldstack (CLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 364.47K $ 364.47K $ 364.47K Całkowita podaż: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Podaż w obiegu: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 775.00K $ 775.00K $ 775.00K Historyczne maksimum: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Historyczne minimum: $ 0.01518219406772001 $ 0.01518219406772001 $ 0.01518219406772001 Aktualna cena: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Dowiedz się więcej o cenie Coldstack (CLS)

Tokenomika Coldstack (CLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coldstack (CLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLS tokenomikę, poznaj cenę tokena CLSna żywo!

Jak kupić CLS Chcesz dodać Coldstack (CLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLS na MEXC już teraz!

Historia ceny Coldstack (CLS) Analiza historii ceny CLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLS już teraz!

Prognoza ceny CLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLS? Nasza strona z prognozami cen CLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLS już teraz!

