ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

PozycjaNo.2146

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.24%

Podaż w obiegu23,514,168

Maksymalna podaż50,000,000

Całkowita podaż49,763,520

Wskaźnik obrotu0.4702%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.78426524,2021-05-15

Najniższa cena0.025958740682216156,2025-05-25

Publiczny blockchainETH

