Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Oficjalna strona internetowa: https://www.sanctum.so/
Biała księga: https://learn.sanctum.so/docs
Block Explorer: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu

Tokenomika i analiza cenowa Cloud (CLOUD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cloud (CLOUD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Historyczne maksimum: $ 0.6457 $ 0.6457 $ 0.6457 Historyczne minimum: $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 Aktualna cena: $ 0.10789 $ 0.10789 $ 0.10789 Dowiedz się więcej o cenie Cloud (CLOUD)

Tokenomika Cloud (CLOUD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cloud (CLOUD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLOUD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLOUD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLOUD tokenomikę, poznaj cenę tokena CLOUDna żywo!

