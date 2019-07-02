Tokenomika Chiliz (CHZ) Odkryj kluczowe informacje o Chiliz (CHZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chiliz (CHZ) Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world's first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Oficjalna strona internetowa: https://www.chiliz.com/ Biała księga: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.chiliz.com/ Kup CHZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Chiliz (CHZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chiliz (CHZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 394.67M $ 394.67M $ 394.67M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 394.67M $ 394.67M $ 394.67M Historyczne maksimum: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Historyczne minimum: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Aktualna cena: $ 0.03945 $ 0.03945 $ 0.03945 Dowiedz się więcej o cenie Chiliz (CHZ)

Tokenomika Chiliz (CHZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chiliz (CHZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CHZna żywo!

Jak kupić CHZ Chcesz dodać Chiliz (CHZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHZ na MEXC już teraz!

Historia ceny Chiliz (CHZ) Analiza historii ceny CHZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHZ już teraz!

Prognoza ceny CHZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHZ? Nasza strona z prognozami cen CHZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHZ już teraz!

