Tokenomika Choise.com (CHO) Odkryj kluczowe informacje o Choise.com (CHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Choise.com (CHO) Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof. Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof. Oficjalna strona internetowa: https://choise.ai Biała księga: https://docs.choise.com/about-the-project Block Explorer: https://solscan.io/token/59McpTVgyGsSu5eQutvcKLFu7wrFe3ZkE2qdAi3HnvBn Kup CHO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Choise.com (CHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Choise.com (CHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 452.00M $ 452.00M $ 452.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 Aktualna cena: $ 0.00479 $ 0.00479 $ 0.00479 Dowiedz się więcej o cenie Choise.com (CHO)

Tokenomika Choise.com (CHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Choise.com (CHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHO tokenomikę, poznaj cenę tokena CHOna żywo!

Jak kupić CHO Chcesz dodać Choise.com (CHO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHO na MEXC już teraz!

Historia ceny Choise.com (CHO) Analiza historii ceny CHO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHO już teraz!

Prognoza ceny CHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHO? Nasza strona z prognozami cen CHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!