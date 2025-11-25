Tokenomika CYGNUS (CGN)

Tokenomika CYGNUS (CGN)

Odkryj kluczowe informacje o CYGNUS (CGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
2025-11-25
Tokenomika i analiza cenowa CYGNUS (CGN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CYGNUS (CGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 20.51M
$ 20.51M$ 20.51M
Historyczne maksimum:
$ 0.04822
$ 0.04822$ 0.04822
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.002051
$ 0.002051$ 0.002051

Informacje o CYGNUS (CGN)

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.cygnus.finance/
Biała księga:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Block Explorer:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

Tokenomika CYGNUS (CGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CYGNUS (CGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCGN tokenomikę, poznaj cenę tokena CGNna żywo!

Jak kupić CGN

Chcesz dodać CYGNUS (CGN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CGN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny CYGNUS (CGN)

Analiza historii ceny CGN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CGN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CGN? Nasza strona z prognozami cen CGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

