Aktualna cena CYGNUS to 0.002548 USD. Śledź aktualizacje cen CGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CGN łatwo w MEXC już teraz.

Cena CYGNUS(CGN)

Aktualna cena 1 CGN do USD:

$0.002548
+5.55%1D
CYGNUS (CGN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:00:29 (UTC+8)

Informacje o cenie CYGNUS (CGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002355
Minimum 24h
$ 0.003495
Maksimum 24h

$ 0.002355
$ 0.003495
--
--
+0.23%

+5.55%

-9.55%

-9.55%

Aktualna cena CYGNUS (CGN) wynosi $ 0.002548. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CGN wahał się między $ 0.002355 a $ 0.003495, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CGN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CGN zmieniły się o +0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +5.55% w ciągu 24 godzin i o -9.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CYGNUS (CGN)

--
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 25.48M
$ 25.48M$ 25.48M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa CYGNUS wynosi --, przy $ 2.26M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CGN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.48M.

Historia ceny CYGNUS (CGN) – USD

Śledź zmiany ceny CYGNUS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013398+5.55%
30 Dni$ -0.007452-74.52%
60 dni$ -0.007452-74.52%
90 dni$ -0.007452-74.52%
Dzisiejsza zmiana ceny CYGNUS

DziśCGN odnotował zmianę $ +0.00013398 (+5.55%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny CYGNUS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.007452 (-74.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny CYGNUS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CGN o $ -0.007452(-74.52%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny CYGNUS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.007452 (-74.52%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe CYGNUS (CGN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen CYGNUS.

Co to jest CYGNUS (CGN)

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

CYGNUS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w CYGNUS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CGN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące CYGNUS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno CYGNUS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny CYGNUS (w USD)

Jaka będzie wartość CYGNUS (CGN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CYGNUS (CGN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CYGNUS.

Sprawdź teraz prognozę ceny CYGNUS!

Tokenomika CYGNUS (CGN)

Zrozumienie tokenomiki CYGNUS (CGN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CGNjuż teraz!

Jak kupić CYGNUS (CGN)

Szukasz jak kupić CYGNUS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić CYGNUS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby CYGNUS

Aby lepiej zrozumieć CYGNUS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa CYGNUS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące CYGNUS

Jaka jest dziś wartość CYGNUS (CGN)?
Aktualna cena CGN w USD wynosi 0.002548USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CGN do USD?
Aktualna cena CGN w USD wynosi $ 0.002548. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CYGNUS?
Kapitalizacja rynkowa dla CGN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CGN w obiegu?
W obiegu CGN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CGN?
CGN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CGN?
CGN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CGN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CGN wynosi $ 2.26M USD.
Czy w tym roku CGN pójdzie wyżej?
CGN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CGN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CYGNUS (CGN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

