Informacje o CONFLUX (CFX) Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Oficjalna strona internetowa: https://confluxnetwork.org/ Biała księga: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Block Explorer: https://www.confluxscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa CONFLUX (CFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CONFLUX (CFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 734.21M $ 734.21M $ 734.21M Całkowita podaż: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B Podaż w obiegu: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 734.21M $ 734.21M $ 734.21M Historyczne maksimum: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 Historyczne minimum: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Aktualna cena: $ 0.14288 $ 0.14288 $ 0.14288 Dowiedz się więcej o cenie CONFLUX (CFX)

Tokenomika CONFLUX (CFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CONFLUX (CFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCFX tokenomikę, poznaj cenę tokena CFXna żywo!

Jak kupić CFX Chcesz dodać CONFLUX (CFX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CFX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CFX na MEXC już teraz!

Historia ceny CONFLUX (CFX) Analiza historii ceny CFX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CFX już teraz!

Prognoza ceny CFX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CFX? Nasza strona z prognozami cen CFX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CFX już teraz!

