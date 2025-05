CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

NazwaCFX

PozycjaNo.137

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.58%

Podaż w obiegu5,074,222,887.29

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż5,074,222,880.86

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-11-09 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.70377503,2021-03-27

Najniższa cena0.021909136906575016,2023-01-01

Publiczny blockchainCFX

