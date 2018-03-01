Tokenomika Centrality (CENNZ) Odkryj kluczowe informacje o Centrality (CENNZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Centrality (CENNZ) Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://cennz.net/ Biała księga: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Block Explorer: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Kup CENNZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Centrality (CENNZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Centrality (CENNZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Historyczne maksimum: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 Historyczne minimum: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 Aktualna cena: $ 0.000971 $ 0.000971 $ 0.000971 Dowiedz się więcej o cenie Centrality (CENNZ)

Tokenomika Centrality (CENNZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Centrality (CENNZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CENNZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CENNZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCENNZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CENNZna żywo!

