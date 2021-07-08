Tokenomika Cobak Token (CBK) Odkryj kluczowe informacje o Cobak Token (CBK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Oficjalna strona internetowa: https://cobak.co.kr/ Biała księga: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Kup CBK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cobak Token (CBK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cobak Token (CBK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.63M $ 50.63M $ 50.63M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 97.56M $ 97.56M $ 97.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.89M $ 51.89M $ 51.89M Historyczne maksimum: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Historyczne minimum: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Aktualna cena: $ 0.5189 $ 0.5189 $ 0.5189 Dowiedz się więcej o cenie Cobak Token (CBK)

Tokenomika Cobak Token (CBK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cobak Token (CBK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CBK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CBK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCBK tokenomikę, poznaj cenę tokena CBKna żywo!

Jak kupić CBK Chcesz dodać Cobak Token (CBK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CBK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CBK na MEXC już teraz!

Historia ceny Cobak Token (CBK) Analiza historii ceny CBK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CBK już teraz!

Prognoza ceny CBK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CBK? Nasza strona z prognozami cen CBK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CBK już teraz!

