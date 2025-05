CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

NazwaCBK

PozycjaNo.551

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.80%

Podaż w obiegu94,314,905

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.9431%

Data wydania2021-07-08 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum16.31319095,2021-04-02

Najniższa cena0.3886256781622459,2022-12-31

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

