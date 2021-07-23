Tokenomika Coin98 (C98)

Tokenomika Coin98 (C98)

Odkryj kluczowe informacje o Coin98 (C98), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

https://www.coin98.com/
https://docs.coin98.com/
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Tokenomika i analiza cenowa Coin98 (C98)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coin98 (C98), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 46.16M
$ 46.16M
$ 46.16M$ 46.16M
Całkowita podaż: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.16M
$ 46.16M
$ 46.16M$ 46.16M
Historyczne maksimum: $ 6.4344
$ 6.4344
$ 6.4344$ 6.4344
Historyczne minimum:
$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306$ 0.034640843683070306
Aktualna cena:
$ 0.04616
$ 0.04616$ 0.04616

Tokenomika Coin98 (C98): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Coin98 (C98) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów C98, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów C98.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszC98 tokenomikę, poznaj cenę tokena C98na żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.