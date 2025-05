C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NazwaC98

PozycjaNo.532

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.84%

Podaż w obiegu966,944,170

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-07-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.41624891,2021-08-25

Najniższa cena0.045030844142757674,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

